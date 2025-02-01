İkinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala, milyonlarca veli ve öğrenci, yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. 3 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda öğretmenler için eğitim toplantıları düzenlenecek. Peki, bu durum öğrencileri etkileyecek mi? Okullar pazartesi günü yarım gün mü olacak? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Buna göre, 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak, milyonlarca veli ve öğrenciye gönderilen mesajlarda, pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantıları nedeniyle yarım gün uygulamasının olacağı belirtildi. Peki, yarıyıl tatili uzatıldı mı? İşte detaylar…
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
3 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders işlenecek. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025
20 Haziran 2025 Okulların kapanışı