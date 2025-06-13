MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar olacak?

1/4 derecesinde görev yapan mühendis ise mevcut olarak Ocak ayındaki artışla 67 bin 633 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam alması durumunda mevcut maaşı 9 bin 472 lira yükselecek ve 77 bin 136 lira olacak.

1/4 derecesindeki öğretmen Ocak ayında yapılan artışla birlikte 52 bin 906 lira maaş alıyor. 5 aylık veriye göre maaşlara %14 zam yapılması durumunda 7 bin 406 lira yükselecek ve mevcut maaşı 60 bin 313 lira olacak.