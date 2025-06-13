MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreç işliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre memurlar için yüzde 14’ü bulan bir artış öngörülüyor. Toplu sözleşme gereği bu orana ilave olarak yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve profesör gibi kamu çalışanlarının yeni maaşları, Haziran ayı verisiyle birlikte netleşecek.
2025 Temmuz memur maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri, öğretmen, hemşire, doktor, polis ve memur emeklilerinin zam beklentisini şekillendirdi. Şu anki verilere göre memurlar en az yüzde 14 oranında artış alacak. Buna yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklenecek. Peki, yeni maaşlar ne zaman netleşecek? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
MEMUR MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
Mayıs ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte memurların 5 aylık enflasyon verisine göre alacağı maaşlar belli oldu.Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından zam oranları kesinlik kazanacak. 5 aylık veriye göre memur maaşları yüzde 14 zamlanacak.
Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, avukat, profesör, araştırma görevlisi, hemşire, mühendis, üniversite mezunu memur gibi mesleklerin 5 aylık zamlı maaşları hesaplandı. 1/4 derecesinde avukat olarak çalışan Ocak zammıyla birlikte 63 bin 609 lira maaş alıyordu. Yüzde 14 zam olması durumunda maaşı 8 bin 905 lira artacak ve 72 bin 514 liraya ulaşacak.
1/4 derecesinde üniversitede profesör olarak görev yapan Ocak zammıyla birlikte 96 bin 346 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise maaşı 13 bin 488 lira artacak ve 109 bin 834 liraya yükselecek. 5/1 derecesinde üniversite mezunu hemşire Ocak’ta yapılan artışla birlikte 53 bin 437 lira maaş alıyor. Temmuz’da yüzde 14 yansıtılması halinde ise maaşı 7 bin 481 lira artacak ve 60 bin 918 lira seviyesine yükselecek.
1/4 derecesinde görev yapan mühendis ise mevcut olarak Ocak ayındaki artışla 67 bin 633 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam alması durumunda mevcut maaşı 9 bin 472 lira yükselecek ve 77 bin 136 lira olacak.
1/4 derecesindeki öğretmen Ocak ayında yapılan artışla birlikte 52 bin 906 lira maaş alıyor. 5 aylık veriye göre maaşlara %14 zam yapılması durumunda 7 bin 406 lira yükselecek ve mevcut maaşı 60 bin 313 lira olacak.
9/1 derecesindeki üniversite mezunu memur ise Ocak ayında yapılan zamla beraber 45 bin 527 lira alıyordu. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise mevcut maaşı 6 bin 373 lira artacak ve 51 bin 901 lira olacak.
HATIRLATMA: Yukarıda yer alan maaşlar, 5 aylık enflasyon verisine göre hesaplanmıştır. Kesin zam oranları Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belli olacak.
Maaşalr memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebilir. Memurlar, yeni maaşlarını hesaplama yaparken maaşın yüzde 14’ünü alarak hesaplama yapabilirler.