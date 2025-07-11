Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu duyurdu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli oldu. Mevcut enflasyon toplu sözleşmeden fazla olduğundan memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Kamu kurumlarında farklı meslek dallarında görev yapan 220 memurun maaşları tabloda yer alıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, müdür, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması
Enflasyon farkı netleşti; işte meslek meslek zamlı memur maaşları
TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti.
TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk 6 ayının son verisini son dakika duyurdu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Memurların toplu sözleşmeye göre alacağı zam oranı enflasyonun altında kaldığından memurlara enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz - Aralık aylarında memur maaşların % 15.57 artışa gidilecek.
En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL oldu.
6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Haziran % 1.37
UNVANLARA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
TEMMUZ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU
Haziran ayı enflasyon rakamı 1,61 olarak açıklanırsa hak edilecek toplam zam oranı 15,57y'e ulaşacak. Bu durumda oluşacak yeni zamlı memur maaş tablosu şu şekilde olacak;
Memur (Üniversite mezunu) 45.527 TL'den 52.743 TL'ye
Araştırma Görevlisi 7/1 63.848 TL'den 73.967 TL'ye
Uzman Doktor 1/4 109.126 TL'den 126.422 TL'ye
Mühendis 1/4 67.663 TL'den 78.387 TL'ye
Avukat 1/4 63.609 TL'den 73.691 TL'ye
Şube Müdür (Lisans) 66.329 TL'den 76.842 TL'ye
Uzman Öğretmen 58.634 TL'den 67.927 TL'ye
Öğretmen 1/4 52.906 TL'den 61.291 TL'ye
Profesör 1/4 96.346 TL'den 111.616 TL'ye
Başkomiser 3/1 65.070 TL'den 75.383 TL'ye
Polis Memuru 8/1 58.910 TL'den 68.247 TL'ye
Hemşire (Lisans 5/1) 53.437 TL'den 61.906 TL'ye
Vaiz 1/4 55.303 TL'den 64.068 TL'ye yükselecek.