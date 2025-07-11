TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk 6 ayının son verisini son dakika duyurdu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Memurların toplu sözleşmeye göre alacağı zam oranı enflasyonun altında kaldığından memurlara enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz - Aralık aylarında memur maaşların % 15.57 artışa gidilecek.

En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL oldu.



