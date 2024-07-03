İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

Alanyaspor (kiralık)

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.



