Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Futbola Karamürsel İdmanyurdu'nda başladı. 11 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Merih Demiral, Türkiye'nin en yetenekli genç futbolcularından biri olarak kabul edilir. Milli takımda ve kulüp takımlarında önemli başarılara imza atmıştır. Peki Merih Demiral kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Merih Demiral’in hayatı, futbol ve kulüp kariyeri.
Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.
Merih Demiral futbol kariyeri
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu.
Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.
Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.
Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.
2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.
Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti.
İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.
Alanyaspor (kiralık)
15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.
Sassuolo (kiralık)
Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı. 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Juventus
5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Serie A'daki ilk üç lig maçında da forma şansı bulamayan Merih 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı. Ardından 11 hafta yine forma şansı bulamayan Merih 16. hafta mücadelesinde Udinese ile olan maçta tekrar forma şansı buldu ve maçı da bir asist ile tamamladı. Art arda 4 tane lig maçında forma giyen Merih, Roma maçının başında takımı adına bir gol attı ancak 18. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Çapraz bağları koptu ve 2019-20 sezonunu kapattığı açıklandı.
6 Ağustos 2021'de satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 17 Haziran 2022 tarihinde Atalanta, kulüp Twitter adresinden, Merih'in satın alma opsiyonunu (20 milyon Euro) kullandıklarını duyurdu.
Merih Demiral Millî takım kariyeri
Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile oynanan son 16 maçında ilk 11'de başlayan Merih, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçta 1. ve 59. dakikada gol attı ve UEFA tarafından kendisine maçın adamı ödülü verildi.