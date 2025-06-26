MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı sadece bankacılık sektörünü değil, döviz kuru, enflasyon ve borsa gibi birçok ekonomik alanı da doğrudan etkiliyor. TCMB, temmuz ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ile yeni kararını kamuoyuna duyuracak. Geçen ay faizi sabit bırakan TCMB’nin temmuz hamlesi şimdiden merak konusu. Peki temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?