MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomide yön belirleyici nitelik taşıyan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin yeni kararının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, temmuz ayı PPK toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı sadece bankacılık sektörünü değil, döviz kuru, enflasyon ve borsa gibi birçok ekonomik alanı da doğrudan etkiliyor. TCMB, temmuz ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ile yeni kararını kamuoyuna duyuracak. Geçen ay faizi sabit bırakan TCMB’nin temmuz hamlesi şimdiden merak konusu. Peki temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.
Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.