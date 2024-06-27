Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün toplandı. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Peki Merkez Bankası kararı sonrası faiz sabit kalırsa dolar, euro, altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından belli oldu. Enflasyonla mücadele ve TL’deki değerlenme sürecinde sıkı duruş mesajı veren bankanın bu ayki kararı merak ediliyordu. TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Peki Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın, dolar, borsa ne olur? Peki, Merkez Bankası mart ayı faiz kararına göre altın, dolar, kur ne olur? İşte MB faiz kararına göre dolar, altın fiyatlarında son durum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde: "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.
Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?
Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. Merkez Bankası (MB) faiz kararını sabit tuttuğunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır ve kesin bir şekilde öngörülemez.
Eğer piyasa faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyorsa, dolar üzerinde önemli bir etki olmayabilir. Piyasa zaten bu durumu fiyatlamış olacaktır. Altın genellikle ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak görülür. Eğer MB'nin faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda istikrar algısı yaratırsa, altına olan talep azalabilir.
MB FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR, DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?
Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. Altın, genellikle düşük faiz ortamında daha cazip bir yatırım aracı haline gelir.
Faiz oranlarının düşük olması, altının maliyetini (fırsat maliyeti) düşürür ve yatırımcılar için altına yatırım yapmayı daha cazip kılar. Eğer faiz oranlarının düşürülmesi enflasyon beklentilerini artırırsa, altın fiyatları da yükseliş eğilimine girebilir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR? DOLAR, ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?
Merkez Bankası'nın faiz oranları tüketici ve yatırımcı davranışlarını, kredi maliyetlerini, para biriminin değerini ve genel ekonomik büyümeyi etkileyebilir.
Merkez bankası faiz oranlarını artırdığında, bu genellikle enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomiyi soğutmak amacıyla yapılır. Kısacası faiz kararı hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında hemen hissedilen tepkilere yol açar.
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması, ekonominin çeşitli yönlerini etkileyebilir. Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır. Dolayısıyla döviz kurları düşer, TL değer kazanır.
Bankalar, Merkez Bankası'ndan daha yüksek maliyetle borç aldıklarında, bu maliyeti müşterilere yansıtır. Bu, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kredi faiz oranlarının artması anlamına gelir. Faiz artışıyla yatırımcılar, riskli varlıklardan daha güvenli varlıklara geçiş yapabilir.
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur? İşte detayları
Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı.
Şubat ayında politika faizini 45 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.
Banka, nisan ve mayıs ayında ise yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.