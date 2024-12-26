MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR BORSA NE OLUR, DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. Altın, genellikle düşük faiz ortamında daha cazip bir yatırım aracı haline gelir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarında bir artış beklediğini belirtirken "Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. TCMB'nin faiz kararı agresif yükselişe neden olmaz ancak yükseliş trendini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Borsada kredili işlem yapanlar için faiz kararı ciddi bir dinamo etkisi gösterdi. Borsaya girişler daha da artacaktır. 9 ay süren sıkı para politikası değil yüksek faiz politikası terk edildi."







