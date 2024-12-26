Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını bugün saat 14.00'te açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürdü. TCMB'nin faiz indirimini açıklaması, ekonominin geleceği ve yatırımcıların kararları üzerinde önemli bir etki oluşturması beklenen bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Faiz oranlarındaki düşüş, altına olan talebi artırabilir. Özellikle mevduat faizlerinin gerilemesiyle birlikte, yatırımcılar birikimlerini altına yönlendirmeye başlayabilir. İşte faiz indirim dolar kuru ve altın fiyatları üzerindeki etkisine yönelik uzman yorumları.
Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı belli oldu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına etki eden Merkez Bankası faiz kararının aralık ayında ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki Merkez Bankası faizi indirirse altın, dolar, borsa ne olur? Peki, Merkez Bankası aralık ayı faiz kararına göre altın, dolar, kur ne olur? İşte MB faiz kararına göre dolar, altın fiyatlarında son durum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürdü. Böylece TCMB 19 ay sonra ilk kez faiz indirmiş oldu. 9 aylık sabit yüksek faiz dönemi sona erdi. 9 aylık sabit yüksek faiz dönemi sona erdi. Peki Merkez Bankası faiz indirimi sonrası dolar, altın ne olur, düşer mi çıkar mı?
MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR BORSA NE OLUR, DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?
Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. Altın, genellikle düşük faiz ortamında daha cazip bir yatırım aracı haline gelir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarında bir artış beklediğini belirtirken "Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. TCMB'nin faiz kararı agresif yükselişe neden olmaz ancak yükseliş trendini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Borsada kredili işlem yapanlar için faiz kararı ciddi bir dinamo etkisi gösterdi. Borsaya girişler daha da artacaktır. 9 ay süren sıkı para politikası değil yüksek faiz politikası terk edildi."
Gram altında ise bir alım fırsatı olduğunu değerlendiren Memiş, "3 bin liranın altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim." dedi.
Faiz oranlarının düşük olması, altının maliyetini (fırsat maliyeti) düşürür ve yatırımcılar için altına yatırım yapmayı daha cazip kılar. Eğer faiz oranlarının düşürülmesi enflasyon beklentilerini artırırsa, altın fiyatları da yükseliş eğilimine girebilir.
Borsada da özellikle TL bazlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret eden Memiş "Bu hafta tepki alımı gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
26 Aralık 2024 Güncel Altın, Dolar ve Euro Fiyatları
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, döviz kurları ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. 26 Aralık itibarıyla dolar/TL 35,28 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,83 seviyelerinde dalgalanıyor. Gram altın ise 2978 TL seviyesinden işlem görüyor.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?
Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. Merkez Bankası (MB) faiz kararını sabit tuttuğunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır ve kesin bir şekilde öngörülemez.
Eğer piyasa faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyorsa, dolar üzerinde önemli bir etki olmayabilir. Piyasa zaten bu durumu fiyatlamış olacaktır. Altın genellikle ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak görülür. Eğer MB'nin faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda istikrar algısı yaratırsa, altına olan talep azalabilir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR? DOLAR, ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?
Merkez Bankası'nın faiz oranları tüketici ve yatırımcı davranışlarını, kredi maliyetlerini, para biriminin değerini ve genel ekonomik büyümeyi etkileyebilir.
Merkez bankası faiz oranlarını artırdığında, bu genellikle enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomiyi soğutmak amacıyla yapılır. Kısacası faiz kararı hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında hemen hissedilen tepkilere yol açar.
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması, ekonominin çeşitli yönlerini etkileyebilir. Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır. Dolayısıyla döviz kurları düşer, TL değer kazanır.
Bankalar, Merkez Bankası'ndan daha yüksek maliyetle borç aldıklarında, bu maliyeti müşterilere yansıtır. Bu, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kredi faiz oranlarının artması anlamına gelir. Faiz artışıyla yatırımcılar, riskli varlıklardan daha güvenli varlıklara geçiş yapabilir.
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur? İşte detayları
Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı.
Kasım ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.