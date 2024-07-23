Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Peki Merkez Bankası kararı sonrası faiz sabit tutulursa dolar, euro, altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin vereceği faiz kararına göre piyasalar şekillenecek, mevduat faiz oranları da değişecek. Peki Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın, dolar, borsa ne olur? Peki, Merkez Bankası mart ayı faiz kararına göre altın, dolar, kur ne olur? İşte MB faiz kararına göre dolar, altın fiyatlarında son durum.
Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurları ve altın fiyatları dahil olmak üzere birçok finansal piyasayı etkileyen önemli bir faktördür. Faiz sabit tutulduğunda, bu etkenler üzerindeki etkisi daha karmaşık hale gelir ve çeşitli faktörlere bağlı hale gelir. Peki Merkez Bankası faizi sabit tutulursa dolar ve altın ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.
Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.
Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?
Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. Merkez Bankası (MB) faiz kararını sabit tuttuğunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlıdır ve kesin bir şekilde öngörülemez.
Eğer piyasa faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyorsa, dolar üzerinde önemli bir etki olmayabilir. Piyasa zaten bu durumu fiyatlamış olacaktır. Altın genellikle ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak görülür. Eğer MB'nin faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda istikrar algısı yaratırsa, altına olan talep azalabilir.
MB FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR, DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?
Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. Altın, genellikle düşük faiz ortamında daha cazip bir yatırım aracı haline gelir.
Faiz oranlarının düşük olması, altının maliyetini (fırsat maliyeti) düşürür ve yatırımcılar için altına yatırım yapmayı daha cazip kılar. Eğer faiz oranlarının düşürülmesi enflasyon beklentilerini artırırsa, altın fiyatları da yükseliş eğilimine girebilir.
MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIRSA NE OLUR? DOLAR, ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?
Merkez Bankası'nın faiz oranları tüketici ve yatırımcı davranışlarını, kredi maliyetlerini, para biriminin değerini ve genel ekonomik büyümeyi etkileyebilir.
Merkez bankası faiz oranlarını artırdığında, bu genellikle enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomiyi soğutmak amacıyla yapılır. Kısacası faiz kararı hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında hemen hissedilen tepkilere yol açar.
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması, ekonominin çeşitli yönlerini etkileyebilir. Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır. Dolayısıyla döviz kurları düşer, TL değer kazanır.
Bankalar, Merkez Bankası'ndan daha yüksek maliyetle borç aldıklarında, bu maliyeti müşterilere yansıtır. Bu, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kredi faiz oranlarının artması anlamına gelir. Faiz artışıyla yatırımcılar, riskli varlıklardan daha güvenli varlıklara geçiş yapabilir.
FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur? İşte detayları
Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı.
Şubat ayında politika faizini 45 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.
Banka, nisan ve mayıs ayında ise yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.