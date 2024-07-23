Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurları ve altın fiyatları dahil olmak üzere birçok finansal piyasayı etkileyen önemli bir faktördür. Faiz sabit tutulduğunda, bu etkenler üzerindeki etkisi daha karmaşık hale gelir ve çeşitli faktörlere bağlı hale gelir. Peki Merkez Bankası faizi sabit tutulursa dolar ve altın ne olur?



