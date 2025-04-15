Merkez Bankası nisan ayı faiz kararının ne olacağı pek çok vatandaşın gündeminde. Ticaret savaşları nedeniyle piyasalardaki dalgalanların ardından yatırımcılar Merkez Bankası 2025 nisan ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Ekonomistler tarafından Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı beklentisi belli oldu. Mart ayı politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?