Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB tarafından alınan PPK faiz kararına göre göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı, beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararının ne olacağı pek çok vatandaşın gündeminde. Ticaret savaşları nedeniyle piyasalardaki dalgalanların ardından yatırımcılar Merkez Bankası 2025 nisan ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Ekonomistler tarafından Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı beklentisi belli oldu. Mart ayı politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.
EKONOMİSTLERİN TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Yurt içinde geçen hafta yatay bir seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamlarken, gelecek hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek. AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.
MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
17 Nisan’da açıklanacak olan yılın üçüncü faiz toplantısının ardından, dördüncü toplantı 19 Haziran’da yapılacak. Mayıs ayında toplantı yapmayacak olan PPK, beşinci toplantısını 24 Temmuz’da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.