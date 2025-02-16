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Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

20:4516/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz bölgesinde yerel kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, metrekareye yaklaşık 21 ile 50 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kar yağışının da hafta ortasından itibaren ülke genelinde etkili olacağı yapılan diğer değerlendirmeler arasında.

Geçtiğimiz hafta yerel kar yağışının etkisi altında olan ülkemizde bu geceden itibaren yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet adresinde (mgm.gov.tr) yer alan bilgilere göre, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışların yerel kuvvetli şekilde görüleceği açıklandı. Ülke genelinde hafta ortasından itibaren ise kar yağışının ön planda olacağı tahmin ediliyor.


METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sayfasından (mgm.gov.tr) yaptığı auyarıda şu ifadelere yer verdi;


Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Oluşması Muhtemel Riskler

Su Baskını - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?


Meteoroloji'nin tahminler sayfasındaki 5 günlük hava durumu değerlendirmelerine bakıldığında, İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar şeklinde görüleceği bilgisi yer alıyor. 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü ise ülkenin büyük bir bölümüyle birlikte İstanbul'da da kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. 


İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri şu şekildedir;


Pazartesi: 5° Çisenti

Salı: 5° Yağmurlu

Çarşamba: 4° Yağmurlu

Perşembe: 3° Karlı

Cuma: 2° Karlı


İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Meteoroloji'den yeni uyarı: Kuvvetli yağış geliyor