METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sayfasından (mgm.gov.tr) yaptığı auyarıda şu ifadelere yer verdi;





Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Oluşması Muhtemel Riskler

Su Baskını - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar







