MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? Son başvuru tarihi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları devam ediyor. Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular 30 Ocak'ta sona erecek. Peki 2025 MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav saati, sınav süresi ve soru sayısı kaç? İşte sınava ilişkin detaylar.

1 /5 Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları başladı. 2 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru şartları nedir? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2 /5 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? Son başvuru tarihi ne zaman? Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe gününden 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular 30 Ocak'ta sona erecek.

3 /5 MSÜ başvuruları nasıl yapılacak? Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

4 /5 MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.