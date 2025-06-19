MTV ikinci taksit ödemeleri için tarih bilgisi sorgulanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, her sene sürücüler tarafından iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. Bu yılın ilk ödemeleri de Ocak ayında yapıldı. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MTV ödemeleri nasıl, nereden yapılır?

1 /6 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Her yıl iki eşit taksitte ödenen MTV'nin ikinci taksit dönemi Temmuz ayında başlıyor. İşte 2025 yılı 2. taksit ödeme detayları, son tarih ve ödeme yöntemleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

2 /6 MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz'da tamamlanacak.

3 /6 MTV ÖDEMELERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR? Motorlu Taşıtlar Vergisi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

4 /6 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

5 /6 Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

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