Ece Gürel 'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanı na yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.