Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp Ece Gürel olayı Müge Anlı’nın programına da tanışınmıştı. Peki, Ece Gürel kimdir, bulundu mu, nerede kayboldu?
Müge Anlı Ece Gürel olayı gündemde takip edilen konulardan birisi oldu. Ece Gürel 2 Mart tarihinden bu yana kayıp. Evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel’den haber alınamıyor.
MÜGE ANLI ECE GÜREL OLAYI NEDİR?
İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları izliyor.
ECE GÜREL KİMDİR, BULUNDU MU, NEREDE KAYBOLDU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.
Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel’in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.
Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı.
Annesine ormanına hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim. Sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşına buradan fotoğraf atıyor, konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.