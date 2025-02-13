Muş merkezinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi, Muş Valiliği'nden son dakika kar tatili haberi geldi mi? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Muş’ta yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranırken, Muş Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.
Muş’ta yarın okullar tatil mi?
Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.