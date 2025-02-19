Muş'ta yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Meteoroloji'den Muş için uyarı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.





Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren etkili olacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Rize, Artvin, Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





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