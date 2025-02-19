Muş'ta yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Muş'ta etkisini arttıran kar yağışının ardından valilikten tatil açıklaması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri sonrasında ülke genelinde etkisini arttıran kar yağışı Muş'ta da yoğunlaştı. Yağış ile birlikte öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki Muş'ta yarın 20 Şubat okullar tatil edildi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan (www.mgm.gov.tr) üzerinden hava durumu raporu yayınlandı. Ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Muş'ta ta etkisini arttırdı. Muş Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.
MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 ŞUBAT)
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Meteoroloji'den Muş için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren etkili olacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Rize, Artvin, Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.