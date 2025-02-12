Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdürürken, Nevşehir’de de hava durumu merak konusu oldu. 13 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji tahminlerine göre bölgede hafif kar yağışı beklenirken, öğrenciler ve veliler Nevşehir Valiliği'nden gelecek duyuruları yakından takip ediyor.

1 /6 "Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

2 /6 YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (13 ŞUBAT) Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini hissettirdiği Nevşehir'de eğitime ara verilip verilmediğine dair araştırmalar başladı. Valilikten henüz açıklama gelmedi.

3 /6 NEVŞEHİR HAVA DURUMU Yarın, 13 Şubat 2025 Perşembe günü, Nevşehir'de hava kar yağışlı olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -6°C civarında seyredecek. Nem oranı yaklaşık %86 olacak. Rüzgar hızı ise 0.58 km/s civarında bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken sıcak ve su geçirmez giysiler tercih etmeniz, kaygan zeminlere karşı dikkatli olmanız ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir.

4 /6 METEOROLOJİ UYARDI! UYARILAR KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 /6 ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.