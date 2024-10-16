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Nüfusta Çin'i geride bıraktı! Nüfusu en kalabalık ülke belli oldu: Türkiye'nin nüfusu ise...

Nüfusta Çin'i geride bıraktı! Nüfusu en kalabalık ülke belli oldu: Türkiye'nin nüfusu ise...

10:2516/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin yayımladığı bültende, 2023 yılına ait doğurganlık verilerini açıkladı. Dünya genelinde toplam doğurganlık hızı ortalama 2,31 çocuk olarak kaydedilirken, Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin doğurganlık ortalamasının da gerisinde yer aldı. Dünyada nüfusu en yüksek olan 20 ülkenin sıralaması ise dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne özel yayımladığı bültende Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

1 - Hindistan

Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663

2 - Çin

Nüfusu: 1 milyar 425 milyon 671

3 - ABD

Nüfusu: 339 milyon 996 bin 563

4 - Endonezya

Nüfus: 277 milyon 534 bin 122

5 - Pakistan

Nüfus: 240 milyon 485 bin 658

6 - Nijerya

Nüfus: 223 milyon 804 bin 632

7 - Brezilya

Nüfus: 216 milyon 422 bin 446

8 - Bangladeş

Nüfus: 172 milyon 954 bin 319

9 - Rusya

Nüfus: 144 milyon 444 bin 359

10 - Meksika

Nüfus: 128 milyon 455 bin 567

11 - Etiyopya

Nüfus: 126 milyon 527 bin 60

12 - Japonya

Nüfus: 123 milyon 294 bin 513

13 - Filipinler

Nüfus: 117 milyon 337 bin 368

14 - Mısır

Nüfus: 112 milyon 716 bin 598

15 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Nüfus: 102 milyon 262 bin 808

16 - Vietnam

Nüfus: 98 milyon 858 bin 950

17 - İran

Nüfus: 89 milyon 172 bin 767

18 - Türkiye

Nüfus: 85 milyon 372 bin 377

19 - Almanya

Nüfus: 83 milyon 294 bin 633

20 - Tayland

Nüfus: 71 milyon 801 bin 279

#Türkiye
#Çin
#nüfus

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