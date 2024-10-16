Nüfusta Çin'i geride bıraktı! Nüfusu en kalabalık ülke belli oldu: Türkiye'nin nüfusu ise...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin yayımladığı bültende, 2023 yılına ait doğurganlık verilerini açıkladı. Dünya genelinde toplam doğurganlık hızı ortalama 2,31 çocuk olarak kaydedilirken, Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin doğurganlık ortalamasının da gerisinde yer aldı. Dünyada nüfusu en yüksek olan 20 ülkenin sıralaması ise dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne özel yayımladığı bültende Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturuyor.
1 - Hindistan
Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663
2 - Çin
Nüfusu: 1 milyar 425 milyon 671
3 - ABD
Nüfusu: 339 milyon 996 bin 563
4 - Endonezya
Nüfus: 277 milyon 534 bin 122
5 - Pakistan
Nüfus: 240 milyon 485 bin 658
6 - Nijerya
Nüfus: 223 milyon 804 bin 632
7 - Brezilya
Nüfus: 216 milyon 422 bin 446
8 - Bangladeş
Nüfus: 172 milyon 954 bin 319
9 - Rusya
Nüfus: 144 milyon 444 bin 359
10 - Meksika
Nüfus: 128 milyon 455 bin 567
11 - Etiyopya
Nüfus: 126 milyon 527 bin 60
12 - Japonya
Nüfus: 123 milyon 294 bin 513
13 - Filipinler
Nüfus: 117 milyon 337 bin 368
14 - Mısır
Nüfus: 112 milyon 716 bin 598
15 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Nüfus: 102 milyon 262 bin 808
16 - Vietnam
Nüfus: 98 milyon 858 bin 950
17 - İran
Nüfus: 89 milyon 172 bin 767
18 - Türkiye
Nüfus: 85 milyon 372 bin 377
19 - Almanya
Nüfus: 83 milyon 294 bin 633
20 - Tayland
Nüfus: 71 milyon 801 bin 279