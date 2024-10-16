Nüfusta Çin'i geride bıraktı! Nüfusu en kalabalık ülke belli oldu: Türkiye'nin nüfusu ise...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin yayımladığı bültende, 2023 yılına ait doğurganlık verilerini açıkladı. Dünya genelinde toplam doğurganlık hızı ortalama 2,31 çocuk olarak kaydedilirken, Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin doğurganlık ortalamasının da gerisinde yer aldı. Dünyada nüfusu en yüksek olan 20 ülkenin sıralaması ise dikkat çekti.

1 /21 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne özel yayımladığı bültende Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

2 /21 1 - Hindistan Nüfusu: 1 milyar 428 milyon 627 bin 663

3 /21 2 - Çin Nüfusu: 1 milyar 425 milyon 671

4 /21 3 - ABD Nüfusu: 339 milyon 996 bin 563

5 /21 4 - Endonezya Nüfus: 277 milyon 534 bin 122

6 /21 5 - Pakistan Nüfus: 240 milyon 485 bin 658

7 /21 6 - Nijerya Nüfus: 223 milyon 804 bin 632

8 /21 7 - Brezilya Nüfus: 216 milyon 422 bin 446

9 /21 8 - Bangladeş Nüfus: 172 milyon 954 bin 319

10 /21 9 - Rusya Nüfus: 144 milyon 444 bin 359

11 /21 10 - Meksika Nüfus: 128 milyon 455 bin 567

12 /21 11 - Etiyopya Nüfus: 126 milyon 527 bin 60

13 /21 12 - Japonya Nüfus: 123 milyon 294 bin 513

14 /21 13 - Filipinler Nüfus: 117 milyon 337 bin 368

15 /21 14 - Mısır Nüfus: 112 milyon 716 bin 598

16 /21 15 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nüfus: 102 milyon 262 bin 808

17 /21 16 - Vietnam Nüfus: 98 milyon 858 bin 950

18 /21 17 - İran Nüfus: 89 milyon 172 bin 767

19 /21 18 - Türkiye Nüfus: 85 milyon 372 bin 377

20 /21 19 - Almanya Nüfus: 83 milyon 294 bin 633