Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında başvuruları alınan yer değiştirme atamalarında öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 27 Haziran tarihinden itibaren yapılabilecek. 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları Mebbis ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. MEB'in personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilen başvuru atama sonuçları için iptal talebinde bulunacak öğretmenler ise MEBBİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı.
illî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.
MEBBİS İLE ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
E-DEVLET İLE ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?
Öğretmen eşlerin atamalarının farklı illere yapılması halinde 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulunabilir. Ardından aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunulabilir.
Birinin atamasının olması, diğer eşin atamasının gerçekleşmediği durumda, istemesi halinde atanan taraf, yaz tatli mazerete bağlı yer değiştirme sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek.
Atama kararnamesi iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.