Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? sorusu, eğitim camiasının yakından takip ettiği önemli bir konu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilindiği gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu düzenlemesi, Meclisimizde ele alınacak. Konu Meclisimizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz." dedi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasıyla öğretmenlerin maaşları, çalışma saatleri ve sosyal hakları iyileştirilecek. Bu sayede öğretmenler daha iyi koşullarda çalışabilecek ve öğrencilere daha kaliteli eğitim verebilecekler. Kanun, öğretmenlerin kariyer gelişimlerini destekleyen mesleki gelişim programlarına da yer verecek.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yasalaşacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkındaki sorusu üzerine Bakan Yusuf Tekin, "Bilindiği gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu düzenlemesi, Meclisimizde ele alınacak. Konu Meclisimizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz." dedi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri neler?
2022'de yürürlüğe giren 12 madde halinde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 39 maddeden oluşuyor.
Yeni teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak. Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek.
Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.
Teklife eklenen geçici 3'üncü madde aracılığıyla uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.
Bu kapsamda, 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.
Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.
Öğretmenlere önemli kazanımlar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı aldı.
Uzman öğretmenler 4 bin 304 lira, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor.
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere yeni haklar neler?
Teklif ile ayrıca öğretmenler ve eğitimin yöneticilerin hak ve sorumlulukları da ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor.
Yeni ÖMK düzenlemesiyle öğretmenlere, meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacak. Öğretmenler ayrıca 657 Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan, aralarında sendika kurma, güvenlik hakkı, çekilme hakkı gibi tüm haklardan faydalanacak.
Yeni ÖMK ile cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak şekilde öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme ile kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme cezaların yarı oranında artırılması, verilen hapis cezasının ertelenmemesi, bazı suçlardan tutuklu yargılanması sağlanacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri, uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak.