Milyonlarca öğrenci, 20 Haziran 2025'te karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Şimdi ise hem öğrenciler hem de veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve böylece yaz tatili resmen sona ermiş olacak. Öğrenciler ve öğretmenler için ders zili bu tarihte çalacak. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman? Okulların açmış ve kapanışı ile yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihi.

1 /5 İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi 20 Haziran’da sona erdi. Yaz tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki uyum haftası ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman? Okulların açmış ve kapanışı ile yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihi.

2 /5 Uyum haftası ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

3 /5 Okullar ne zaman açılacak? Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili ne zaman? Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

4 /5 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.