Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bugün kar tatilin keyfini çıkartan öğrenciler Ordu, Giresun, Artvin’de yarın okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Giresun, Ordu, ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe valilikten son dakika tatil açıklaması geldi mi? İşte kar tatili haberlerine ilişkin detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının hakim olacağı öngörülmüştü. Hafta sonun itibaren yurdun büyük bölümü kar yağışı etkisi altında kaldı. Kar yağışı sonrası bazı illerde okullara 1 gün ara verildi. Ordu, Giresun, Artvin'de tatil edilen yerler arasındaydı. Peki Ordu, Giresun, Artvin’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları...
Giresun’da yarın okullar tatil mi?
28 Kasım Perşembe Giresun’da okullar yarın tatil mi? sorusunu öğrenciler merak ediyor. Yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin Giresun Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. Giresun’da bugün okullar tatil olmuştu.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
İlçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesindeki Sınır köyü ve Yeşilpınar köyündeki okullarda da eğitime yarın ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, ilçe merkezinde bulunan okullarda ise taşımalı eğitim dahil olmak üzere öğretime devam edileceği belirtildi.
Ordu’da yarın okullar tatil mi?
Ordu’ya yarın okullar tatil olup olmadığına ilişkin Ordu Valiliğinden yeni bir açıklama gelmedi. Ordu’da bugün okullar tatil olduğu valilik tarafından açıklanmıştı.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.
Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."
Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Artvin’de yarın okullar tatil mi?
Artvin’de yarın okulların tatil edildiğine ilişkin valilikten bir açıklama henüz gelmedi. Arvtin’de de bugün kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verilmişti.
Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.