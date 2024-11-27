Artvin’de yarın okullar tatil mi?

Artvin’de yarın okulların tatil edildiğine ilişkin valilikten bir açıklama henüz gelmedi. Arvtin’de de bugün kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verilmişti.

Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.