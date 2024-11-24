Ordu ’nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Çamaş, Kumru, Korgan, Mesudiye, Kabataş, Ulubey, Çamaş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçelerin bazı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ordu Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.