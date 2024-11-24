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Ordu Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi

Ordu Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi

18:0924/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ordu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimli bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar sonrası Ordu Valiliğinden tatil açıklaması geldi. Peki Ordu’da okullar tatil mi? Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey’de okullar yarın tatil mi?

Ordu’nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Çamaş, Kumru, Korgan, Mesudiye, Kabataş, Ulubey, Çamaş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçelerin bazı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ordu Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.

Ordu okullar tatil mi?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda,

Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#Ordu
#kar tatili
#Ordu Valiliği

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