Ordu'da yarın 19 Şubat okullar tatil mi? Valilikten son dakika paylaşımı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Çamaş ilçemizin Çamaş için Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Fatsa ilçemizin Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda ve bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için, Mesudiye ilçemizin Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe mahalleleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.





Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.