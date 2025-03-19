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Ordu'da yarın 20 Mart okullar tatil mi? Valilikten açıklama

Ordu'da yarın 20 Mart okullar tatil mi? Valilikten açıklama

20:0019/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ordu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının ardından Ordu Valiliğinden tatil ile ilgili açıklamalar da gecikmedi. Öğrencilerin yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı valilik açıklamalarıyla yanıt buldu. İşte 20 Mart Ordu'da eğitim ile ilgili alınan karar.

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 MART)


Ordu'da kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.


Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçesinin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçesinde ise eğitime kısmen 1 gün ara verildiği ifade edildi. 

ORDU'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Ordu'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekildedir;


Perşembe: 0° Karlı

Cuma: 2° Çisenti

Cumartesi: 2° Bulutlu

Pazar: 2° Bulutlu

Pazartesi: 8°Bulutlu



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#Ordu valiliği
#Okullar tatil mi

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