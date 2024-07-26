Pilot alımı ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ülkemizin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek amacıyla 9 pilot alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak pilotların görev yerleri ve başvuru şartları belli oldu. Peki Orman Genel Müdürlüğü pilot alımı ne zaman? OGM pilot alım şartları neler? İşte detaylar.
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 9 pilot sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Orman Genel Müdürlüğü pilot alımı başvuruları ne zaman?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurup istenilen belgelerle, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde kuruma şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.
OGM pilot alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?
Başvuruları kesinleşen adaylar sözlü sınava çağırılacak. Sınava katılacak aday listesi ile sınavın yeri ve tarihi "www.ogm.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
OGM pilot alımı sözlü sınav puanı kaç?
Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacak.
OGM pilot alımı başvuru şartları neler?
Genel Şartlar
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Başvuru sahipleri başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek, Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak.
OGM Pilot Alımı Özel Şartları Nedir?
Teknik Özellikler (AT-802 Airtractör uçaklarında görev yapılacaktır)
1. CPL(A)/ATPL(A) Pilot lisansına veya yetkili bir kamu kurumu uçuş okulundan pilotluk diplomasına sahip olmak,
2. En az 1000 saat uçak uçuş tecrübesine sahip olmak,
3. Helikopter/Uçak her ikisine de intibaklı pilotlar için helikopter uçuş saatlerinin %25'i kredilendirilebilir. Ancak bu durumda en az 250 saat uçak uçuşu aranır,
4. Tercihen deniz uçağı uçuş tecrübesine sahip olmak,
5. Geçerli 1. Sınıf sağlık sertifikasına sahip olmak ve sağlık sertifikasında OML kısıtlaması olmamak,
6. Tercihen 50 yaşından gün almamış olmak,
7. Yeterli İngilizce notuna (en az ICAO Level 4 seviyesinde) sahip olmak.
OGM Pilot Alımı İçin İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu
2. SHGM Pilot Lisans belgesi fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
4. Adli sicil beyanı (son üç aya ait),
5. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika fotokopileri,
6. Geçerli yabancı dil yeterlilik belgeleri,
7. SHGM Sağlık sertifikası fotokopisi,
8. Uçuş kayıt çizelgesi ve/veya uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi.
Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (20 Puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 Puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (20 Puan),
d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (20 Puan),
e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan), yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sözlü sınavda yüz puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacaktır.
Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.