Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları odsgm.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Sınavlara hazırlık sürecinde öğrenciler, yayımlanan kitapçıklar ve çözüm videolarıyla soruları nasıl çözebileceklerini öğrenebilecekler. İşte 2025 MEB Ortaokul ve lise 2.dönem yazılı sınav örnek soru kitapçığı görüntüleme ekranı...
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Bu kitapçıklar, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanmış sorular içeriyor. Her sınıfın eğitim müfredatına uygun konu soru dağılım tabloları baz alınarak oluşturulan örnek sorular, öğrencilere sınav öncesi pratik yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca, bu soruların çözüm videoları da yayımlandı, böylece öğrenciler sınavda karşılaşacakları sorulara nasıl yaklaşacakları konusunda rehberlik alabilecekler.
YAZILILAR ÖRNEK SORULARDAN MI ÇIKACAK?
Öğretmenler için hazırlanan bu örnek sorular, sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanan konu soru dağılım tabloları doğrultusunda, öğretmenler yazılı sınavlarda kullanacakları soru türlerine karar verebilecekler. MEB, bu sayede öğretmenlerin sınav hazırlıklarını daha sistemli ve öğrenci odaklı bir şekilde yapmalarını sağlamayı hedefliyor.
Öğretmenlere ve Öğrencilere Rehberlik
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.
Konu Soru Dağılımına Uygun Hazırlık
Ayrıca eğitim kurumu, sınıf ve alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre, söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.Örnek soru kitapçıklarına Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.
Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız
Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız
Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız