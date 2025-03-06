Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Bu kitapçıklar, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanmış sorular içeriyor. Her sınıfın eğitim müfredatına uygun konu soru dağılım tabloları baz alınarak oluşturulan örnek sorular, öğrencilere sınav öncesi pratik yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca, bu soruların çözüm videoları da yayımlandı, böylece öğrenciler sınavda karşılaşacakları sorulara nasıl yaklaşacakları konusunda rehberlik alabilecekler.