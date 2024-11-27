ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadro ve pozisyonları için tercih alınacak. KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. Kamu personel alımı sürecine ilişkin detaylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzunda yer aldı.