KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, adaylar tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı kadro dağılımı.
ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadro ve pozisyonları için tercih alınacak. KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. Kamu personel alımı sürecine ilişkin detaylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzunda yer aldı.
Yayımlanan ilanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KPSS PERSONEL İŞ BAŞVURU NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS-2024/7 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ALIMLARI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?
DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi)
BÜRO PERSONELİ
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER (ÖN LİSANS)
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER (LİSANS)