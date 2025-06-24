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MSÜ 2025 TABAN PUANLARI! Milli Savunma Üniversitesi (Kadın- Erkek) Hava, Deniz, Kara Harp Okulu Taban puanları açıklandı

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI! Milli Savunma Üniversitesi (Kadın- Erkek) Hava, Deniz, Kara Harp Okulu Taban puanları açıklandı

13:3024/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları da araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 taban puanları, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adayların gündeminde yer aldı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, kadın ve erkek adaylar Harp Okulları ile Meslek Yüksekokullarına girişte hangi puanların yeterli olduğunu merak ediyordu. İşte Kara, Deniz, Hava harp okulu (erkek-kadın) taban puanları...

MSÜ taban puanları 2025, tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gündem oldu. Kara, Deniz ve Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar en düşük puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Açıklanan takvime göre adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Taban puan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayanlar ikinci tercih etabına çağrılmadı. MSÜ taban puanları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ’de yapılan son yerleştirmelere ilişkin taban puanları…

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından her yıl yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler açıklanıyor. MSÜ 2024 taban puanları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 2025 yılı Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Taban puanlar, sınavın zorluk kolaylık derecesi, katılım sayısına göre değişebiliyor.

2025 MSÜ taban puanları


Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı askeri öğrenci alımı için taban puanlar belli oldu.

Harp okullarında en yüksek taban puan Hava Harp Okulu’nda

Hava Harp Okulu için:

Erkek adaylar: 340,29930

Kadın adaylar: 363,38460

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) için:

Erkek adaylar: 287,91733

Kadın adaylar: 355,60884

Kara Harp Okulu - Eşit Ağırlık:

Erkek adaylar: 288,10294

Kadın adaylar: 362,43486

Kara Harp Okulu - Sözel:

Sadece erkek adaylar alınacak. Taban puan: 325,52641

Not: Kara Harp Okulu’na sözel puan türünden kadın aday temin edilmeyecek.

Astsubay MYO’larda da puanlar belirlendi

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO:

Erkek adaylar: 252,16987

Kadın adaylar: 327,91907

Bando Astsubay MYO’da büyük fark dikkat çekti

İlk tercihi Bando MYO olan adaylar için belirlenen taban puanlar:

Erkek adaylar: 115,98379

Kadın adaylar: 302,0427


ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) 115,98379 302,0242

Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) 222,68338




MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI


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