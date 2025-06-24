MSÜ taban puanları 2025, tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gündem oldu. Kara, Deniz ve Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar en düşük puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Açıklanan takvime göre adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. Taban puan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayanlar ikinci tercih etabına çağrılmadı. MSÜ taban puanları sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Peki 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ’de yapılan son yerleştirmelere ilişkin taban puanları…