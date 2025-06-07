ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanır? osym.gov.tr

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde, giriş yerlerinin belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman erişime sunulacak?

1 /4 YKS’ye sayılı günler kaldı, gözler giriş yerlerinde! 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için kritik dönem başladı. Haziran ayının ortasında yapılacak sınav öncesinde en çok merak edilen konu ise "Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" sorusu. Geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında, açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

2 /4 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. 6-7-8-9 Haziran tarihlerinin Kurban Bayramı olması nedeniyle, YKS sınav giriş yerlerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

3 /4 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (OSYM.GOV.TR) YKS sınav giriş yerleri , ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.