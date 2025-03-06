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Ramazan bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?

08:556/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

Bayram tarihleri, resmi tatil süresi ve özel planlar için önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılındaki Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri.

Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. On bir ayın sultanı Ramazan ayını girmiş bulunmaktayız. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki ramazan bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar.

Müslümanlar ilk oruçlarını 1 Mart’ta tutmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 29 Mart’ta sona erecek. İşte, Ramazan Bayramı tatili takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ

28 Şubat 2025: Gece ilk sahura kalkılacak

1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı/ilk oruç

29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının sonu/son oruç ve arife günü

30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı’nın 1. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın 2. Günü

1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı’nın 3. Günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 3,5 gündür. Arife günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelen Ramazan Bayramı tatiline Cumartesi gününü de dahil ederek 4,5 güne çıkarabilirsiniz. Bayram tatili kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak kamuoyuna duyrulmakta.

2025 dini günler takvimi

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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