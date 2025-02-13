On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecekt. Şimdiden tatil planı yapmak isteyenler 2025 dini günler takvimini sorguluyor. İşte, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün, bayram hangi güne denk geliyor, hafta için mi hafta sonu mu? sorusunun detayları.

1 /5 Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. Üç ayların ilki olan Recep ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki ramazan bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar.

2 /5 Müslümanlar ilk oruçlarını 1 Mart’ta tutacak ve 28 Şubat’ta ilk teravihlerini kılacak ve o gece ilk sahurlarına kalkacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 29 Mart’ta sona erecek. İşte, Ramazan Bayramı tatili takvimi...

3 /5 RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ 28 Şubat 2025: Gece ilk sahura kalkılacak 1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı/ilk oruç 29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının sonu/son oruç ve arife günü 30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı’nın 1. Günü 31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı’nın 2. Günü 1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı’nın 3. Günü

4 /5 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 3,5 gündür. Arife günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelen Ramazan Bayramı tatiline Cumartesi gününü de dahil ederek 4,5 güne çıkarabilirsiniz. Bayram tatili kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak kamuoyuna duyrulmakta.