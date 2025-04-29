SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 bin sağlık personeli hangi branşlarda alınacak, işçi alımı var mı, hangi illere?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."