SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 bin sağlık personeli hangi branşlarda alınacak, işçi alımı var mı, hangi illere?

2025 yılında 37 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Memişoğlu, personel alımının ilk etabında Mayıs ayında 19 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Kalan alımlar ise Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak. Adayların merakla beklediği başvuru kılavuzu ise önümüzdeki hafta yayımlanacak. Kadro ve branş dağılımlarının da yer alacağı kılavuzun ardından başvuru süreci resmen başlayacak. Sağlık alanında istihdam fırsatı arayan on binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
2025 yılında yapılacak 37 bin kişilik sağlık personeli alımının detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekim dışı personel alımı müjdesinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrilmişti. Bakan Memişoğlu, yaptığı son açıklamada ilk etapta 19 bin kişinin Mayıs ayında alınacağını duyurdu. Başvurular, ÖSYM üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzu ile alınacak. Kılavuzun ise önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız."
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı 37 personel alımı kadro ve branş dağılımı ÖSYM kılavuzu ile belli olacak.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.