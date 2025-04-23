SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini güçlendirmek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı içerisinde büyük bir alım sürecine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu 37 bin kişilik personel alımıyla birlikte hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşuna yeni kadrolar kazandırılacak. Hekim dışı kadrolara yapılacak alımlar, hemşireden acil tıp teknisyenine, sağlık memurundan laboratuvar teknikerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Başvuruların internet üzerinden alınması beklenirken, resmi takvimin kısa süre içinde açıklanması öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru süreci için geri sayım başladı. Başvurular, Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda ÖSYM üzerinden alınacak. Kılavuzda, adayların yerine getirmesi gereken genel ve özel şartlar yer alacak. Adaylar, başvuru için belirtilen kriterlere uymadıkları takdirde başvuruları olumsuz değerlendirilip geçersiz sayılacak. Şartlar arasında eğitim düzeyi, yaş sınırı ve diğer kriterler detaylı şekilde açıklanacak. Ayrıca, illere göre kontenjan dağılımı da yapılacak ve bu süreçte adaylar, başvuru kılavuzuna göre hareket etmek zorunda olacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, kılavuzda yer alan bilgilerin ışığında adaylar tarafından yakından takip edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı, illere göre ihtiyaç duyulan kadroları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Toplam kontenjan doğrultusunda branş dağılımı belirlenecek ve illere göre duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin çalışmaları tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.
Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, özel-genel şartlar, illere göre ayrılan kadrolar kılavuz ile belli olacak. Başvuruların Mayıs ayı içerisinde başlaması ön görülüyor.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme işlemi için takvim yayınlanacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar belirlenen tarihlere işe başlama belgelerini kurumlara iletecek. Herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.