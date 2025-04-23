SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru süreci için geri sayım başladı. Başvurular, Bakanlık tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda ÖSYM üzerinden alınacak. Kılavuzda, adayların yerine getirmesi gereken genel ve özel şartlar yer alacak. Adaylar, başvuru için belirtilen kriterlere uymadıkları takdirde başvuruları olumsuz değerlendirilip geçersiz sayılacak. Şartlar arasında eğitim düzeyi, yaş sınırı ve diğer kriterler detaylı şekilde açıklanacak. Ayrıca, illere göre kontenjan dağılımı da yapılacak ve bu süreçte adaylar, başvuru kılavuzuna göre hareket etmek zorunda olacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, kılavuzda yer alan bilgilerin ışığında adaylar tarafından yakından takip edilecek.