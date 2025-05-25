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Sağlık Bakanlığı Antalya işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı Antalya işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

19:5525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
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<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı Antalya kura sonuçları</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Antalya kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında Antalya için de temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi (silahsız) kadrolarında alım yapılmakta. Başvuru sürecinin ardından gözler kura tarihide. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Antalya kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı Antalya güvenlik görevlisi , klinik destek elemanı, temizlik personeli alımı kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik (online) olarak tamamlandı. Başvuru süresi sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişi asil ve yedek isim listesinde.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı

Yer: Ankara

Saat: 09:00 – 18:00 arası

Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Antalya kura çekilişi canlı izle

Sonuçlar: Aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı

Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi

Aşçı: 6 kişi 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.

Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.

Kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

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