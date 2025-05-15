Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı. İlk etapta temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında alım yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla gözler kura çekiliş tarihinde. Peki Sağlık Bakanlığı aşçı alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. Başvuru süreci sona ermesiyle birlikte aşçı alımı kuraları çekiliş tarihi de merak konusu. Peki Sağlık Bakanlığı aşçı alımı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR Sağlık Bakanlığı aşçı alımı sonuçları ne zaman belli olacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI AŞÇI ALIMI KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için nihai aday listesinin, geçmiş yıllardaki personel alımlarına göre bu hafta açıklanması bekleniyor. Buna göre; Nihai aday listesinin 16 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.