SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için nihai aday listesinin, geçmiş yıllardaki personel alımlarına göre bu hafta açıklanması bekleniyor. Buna göre; Nihai aday listesinin 16 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.