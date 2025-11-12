Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı işçi alımı KAHRAMANMARAŞ kura sonuçları: İşte İŞKUR KAHRAMANMARAŞ asil ve yedek isim listesi

11:2912/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı kura çekimi için beklenen gün geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura, illerin sırasına göre yapılacak ve her il için asil ile yedek aday listeleri belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi başladı mı, canlı yayın nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi başladı! Bakanlık bünyesinde taşra teşkilatında görev alacak 2 bin 764 işçi için kura çekimi, Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılacak. İller sırasına göre gerçekleştirilecek kura, canlı yayınla takip edilebiliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi nasıl ve nereden canlı izlenir?

