SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 14 OCAK: Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak bu alımla ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, personel alımlarının ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile başlaması bekleniyor. Adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alım süreci resmen başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve kılavuz açıklandı mı?

1 /5 Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile alınması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları da netleşecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, pozisyonlara uygunluk sağlayan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

2 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 BAŞVURULARI GÜNCEL SON DURUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.

3 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

4 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.