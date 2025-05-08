Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı büro personeli, klinik destek elemanı alım şartları neler, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 kişilik işçi alımı sürecinde gözler kura tarihine çevrildi. Başvuru sürecinin 5 Mayıs itibarıyla tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Kadro ve branş dağılımlarıyla birlikte başvuru kılavuzu da yayımlanmışken, göreve başlama takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

1 /4 Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 sürekli işçi alımında süreç hız kazandı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevirdi. Temizlik görevlisinden güvenlik personeline kadar farklı branşlarda yapılacak alımlar için kura tarihi netleşti.

2 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin tüm detaylara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

3 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin en kısa sürede yapılması bekleniyor. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak akabinde görevlerine başlayacak.