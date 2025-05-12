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2025/4 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı için geri sayım başladı

2025/4 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM yerleştirme sonuç ekranı için geri sayım başladı

11:4612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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<p>KPSS-2025/4 tercih yerleştirme sonuçları</p>
KPSS-2025/4 tercih yerleştirme sonuçları

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercihlerinde başvurular tamamlandı. Şimdi gözler KPSS 2025/4 tercih yerleştirme sonuçları ekranında. Sağlık Bakanlığı biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirecek. Tercih yapan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025/4 KPSS tercih sonuç sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları merak konusu. 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Peki, KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/4 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların en geç Mayıs ayı sonunda erişime açılması bekleniyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/4 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI.


SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS-2025/4 YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMASI YAPILANLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

#Sağlık Bakanlığı
#KPSS-2025/4 tercih sonuçları
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