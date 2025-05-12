Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercihlerinde başvurular tamamlandı. Şimdi gözler KPSS 2025/4 tercih yerleştirme sonuçları ekranında. Sağlık Bakanlığı biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirecek. Tercih yapan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025/4 KPSS tercih sonuç sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları merak konusu. 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne çevrildi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Peki, KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/4 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların en geç Mayıs ayı sonunda erişime açılması bekleniyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/4 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS-2025/4 YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMASI YAPILANLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?
Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273