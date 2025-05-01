Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR 2025: Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı hangi illerde olacak, personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında yapılacak 19 bin kişilik personel alımında hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi ve diğer sağlık meslek gruplarına yer verileceğini duyurdu. İllerde ve ilçelerdeki kadro eksikliklerine göre branş dağılımı belirlenecek. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak; bizzat ya da e-posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Kılavuzda genel ve özel başvuru şartları detaylı olarak yer alacak. Başvuruların ardından değerlendirme süreci işleyecek ve yerleştirme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi.