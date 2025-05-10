Samarra cami nerededir? Neden sarmaşık gibi bir minareye sahiptir? Tarihi neye dayanıyor?

Irak’ta yer alan Samarra Ulu Cami, dünyanın en ilginç mimari yapılarından biri. Peki bu cami neden bu kadar ünlü? Sarmal minaresinin ardında ne var?
Tarihin tozlu sayfaları arasında hâlâ tüm görkemiyle ayakta kalmayı başaran yapılar vardır. Irak’ın Samarra kentinde yer alan Samarra Ulu Camii, işte bu nadir eserlerden biri. Sadece büyüklüğüyle değil, sıra dışı mimarisiyle de görenleri hayrete düşürüyor. Bin yılı aşkın bir süredir ayakta duran bu cami, özellikle sarmal minaresiyle merak uyandırıyor.
SAMARRA CAMİ NEREDE?
Samarra Ulu Camii, Irak’ın kuzeyinde, Bağdat’ın yaklaşık 125 kilometre kuzeyinde bulunan Selahaddin vilayetindeki Samarra kentinde yer alıyor.
SAMARRA CAMİ KİM TARAFINDAN YAPTIRILDI?
Cami, Abbâsî Halifesi Mütevekkil tarafından 9. yüzyılda, 848-852 yılları arasında inşa ettirildi.
SAMARRA CAMİNİN TARİHİ NE KADAR ESKİYE GİDİYOR?
Abbâsîler döneminde başkent ilan edilen Samarra şehrinin kalbinde inşa edilen bu cami, o dönemde yalnızca dini değil, aynı zamanda siyasi bir güç simgesiydi. 17 hektarlık bir alana yayılan yapı, inşa edildiği dönemde dünyanın en büyük camisi olarak kabul ediliyordu.
SARMAŞIK GİBİ YÜKSELEN MİNARENİN SIRRI NE?
Caminin en dikkat çeken özelliği, spiral biçiminde yükselen 52 metrelik minaresi. “El-Menaratü’l-Mütevekkiliye” adı verilen bu minare, döne döne yukarı çıkan rampasıyla antik Babil Zigguratları’na benzetiliyor. Minarenin camiden ayrı inşa edilmesi ve rampayla çıkılması, dönemin mimari cesaretini gözler önüne seriyor.
CAMİ HALA AYAKTA MI?
1258’deki Moğol istilasında cami büyük zarar görse de spiral minare günümüze ulaşmayı başardı. Bugün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan yapı, savaşlar ve zamanın yıkıcılığına rağmen hâlâ ayakta.