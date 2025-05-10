Samarra cami nerededir? Neden sarmaşık gibi bir minareye sahiptir? Tarihi neye dayanıyor?

Tarihin tozlu sayfaları arasında hâlâ tüm görkemiyle ayakta kalmayı başaran yapılar vardır. Irak’ın Samarra kentinde yer alan Samarra Ulu Camii, işte bu nadir eserlerden biri. Sadece büyüklüğüyle değil, sıra dışı mimarisiyle de görenleri hayrete düşürüyor. Bin yılı aşkın bir süredir ayakta duran bu cami, özellikle sarmal minaresiyle merak uyandırıyor.