Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği Unpacked etkinliğinde uzunca bir süredir beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i tanıttı. Ve şimdi Galaxy Ring stokları tükenmiş görünüyor. Samsung Galaxy Ring akıllı yüzüğü kan akışı ile vücuttaki bürçok değeri ölçümleyebiliyor. Peki, Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar, kaç tl? Özellikleri neler? İşte Samsung Galaxy Ring hakkında merak edilen bilgilerin ayrıntıları...
Samsung, yılın ikinci Unpacked etkinliğinde yine bombayı patlattı ve birçok yeni ürün tanıttı. Ama aralarında bir cihaz var ki dikkatleri üzerine çekti, Samsung Galaxy Ring Galaxy Ring, mevcut pazar lideri ve şu anda mevcut en iyi fitness takipçilerinden biri olan Oura Ring'in önemli bir rakibi olacak gibi görünüyor. Ancak yüzüğü kullanmak için bir Samsung akıllı telefona ihtiyacınız olacak, Oura Ring ise Android ve iPhone ile çalışıyor.
Galaxy Ring için talep büyük
Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ABD'deki Samsung’un online mağazasında stok dışı kalmış gibi görünüyor. Ön sipariş vermek isteyen müşterilere burada "Sorun sizde değil. Sorun bizde. Onları yeterince hızlı üretemiyoruz." bildiriminde bulunuluyor. Görünüşe göre ABD’li tüketiciler Galaxy Ring’i oldukça beğenmiş durumda. Öte yandan İngiltere, Almanya ve diğer birçok pazarda Galaxy Ring için ön siparişler devam ediyor.
Galaxy Ring’in beğenilmesi ve tercih edilmesinin arkasında birden fazla neden yatıyor. Öncelikle tüketiciler her zaman yeni bir ürüne ilgi göstermeye meyillidir. Öte yandan akıllı saat takmak istemeyen kişilere sağlık ve fitness verilerini takip etme fırsatı veriyor. Ve normal saat takmayı tercih eden insanlar için de Galaxy Ring yeni bir deneyim vadediyor.
Samsung Galaxy Ring sadece Galaxy telefonlarla çalışıyor
Samsung, Galaxy Ring ile hayatımızı kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle uyurken saat takmaktan hoşlanmayanlar için biçilmiş kaftan. Uyku analizinizi yapabiliyor ve bunu sadece haftada bir kez şarj ederek yapıyor. Evet, tam yedi gün pil ömrü var.
Galaxy Ring sadece Samsung telefonlarla çalışıyor. Android 11.0 veya daha yüksek bir sürüme sahip bir Samsung Galaxy telefonunuz olmalı ve 1.5 GB depolama alanınız bulunmalı. Ayrıca, Samsung Health uygulaması ve bir Samsung hesabı da şart. Başka bir telefonla kullanmayı hayal ediyorsanız, maalesef mümkün değil.
Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar?
Tüm bunlarla birlikte Galaxy Ring esasında çok da ucuz bir cihaz değil. Firma, akıllı yüzüğü için 399 dolar talep ediyor. Son olarak, Galaxy Ring’in bir süre daha ön sipariş sürecinde kalacağını ve 24 Temmuz’da nihai satışların başlayacağını belirtelim. Galaxy Ring’in Türkiye’ye ne zaman geleceği ise belirsiz.
Samsung Galaxy Ring boyutları
Yüzük, 5 numaradan 13 numaraya kadar dokuz farklı boyutta mevcuttur. Bu boyutlar geleneksel yüzük boyutlarına uymaz, bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Yüzüğü Samsung.com'dan ve belirli satıcılardan satın aldığınızda, en iyi uyumu belirleyecek bir beden ölçüsü seti de almış oluyorsunuz.
Sağlık ve fitness takibi
Samsung, Galaxy Ring'i sürekli saat takmak istemeyenler için güçlü bir alternatif takip cihazı olarak öne sürüyor. Cihaz, kalp atış hızı, stres ve gece boyunca sıcaklık takibiyle birlikte döngü takibi de dahil olmak üzere, uyku takibi ve gün boyunca genel sağlık ve aktivite için en uygun olan bir dizi sağlık sensörünü bir araya getiriyor. Yüzük, Samsung Health uygulamasında yüksek ve düşük kalp atış hızı uyarılarının yanı sıra kalp atış hızınızı canlı olarak kontrol etme seçeneği de sunuyor. Ancak Ring kullanıcıları, Galaxy Watches'ta bulunan EKG kayıtları veya BIA sensörleri gibi araçlara erişemez ve ring, uyku apnesi belirtilerini tespit edemez.
Öte yandan Galaxy Ring kullanıcıları, kişiselleştirilmiş Sağlık İpuçları ve Enerji Puanı da dahil olmak üzere yapay zeka destekli araçlara erişebilecek. Bu ikinci yeni özellik, kullanıcıların enerji seviyelerini 0-100 arasında puanlamak için uyku, aktivite ve kalp atış hızı gibi çeşitli ölçümleri sindirmesi açısından Garmin'in Body Battery aracına benzer.
Fitness takibi açısından Samsung, yüzüğün yalnızca iki antrenmanı takip edebildiğini doğruladı: yürüme ve koşma. Neyse ki otomatik algılama, bu egzersiz türlerinin her ikisi için de lansman sırasında çalışacak ve halka ayrıca Samsung Health uygulaması aracılığıyla etkin olmayan uyarılar da verecek. Şirket, gelecekte cihazın egzersiz takibini genişletmeyi umduğunu söylüyor. Özellikle halkanın IP68 derecesi ve 10ATM suya dayanıklılık özelliği, onu çoğu egzersiz türüne ve günlük kullanıma uygun hale getiriyor.
Uyku takibi
Uzun pil ömrü ve kompakt tasarımıyla Galaxy Ring ideal bir uyku arkadaşıdır. Samsung, gece boyunca ek bilgiler sağlamak için yapay zekadan yararlanan Uyku Puanı'nın geliştirilmiş bir sürümünü bile tanıttı. Platform, kullanıcılara bir uyku hayvanı atar ve bireylerin dinlenme kalitesini artırmalarına yardımcı olacak önerileri kategorilere ayırır.
Pil ömrü
Renkli AMOLED ekrana ve pili tüketen diğer özelliklere sahip olmayan Samsung Galaxy Ring, şarjlar arasında bol miktarda kullanım süresi sunuyor. Samsung, 5'ten 11'e kadar olan boyutlardaki halkalarda altı güne kadar, 12 veya 13 numaralı halkalarda ise yedi güne kadar pil ömrü olduğunu iddia ediyor. Bu, popüler akıllı yüzük alternatifleriyle tamamen aynı seviyede.
Galaxy Ring ayrıca geleneksel şarj yuvası yerine kullanışlı bir şarj aparatıyla birlikte geliyor. Şeffaf kapaklı kutu, halkanın pil ömrünün 1,5 katı kapasiteye sahip şarj edilebilir bir pil içerir. Tam şarjlı Galaxy Ring'e ve tam şarjlı kasaya sahip bir kullanıcı, şarja ihtiyaç duymadan önce 16 güne kadar kullanıma erişebilir.