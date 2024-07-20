Sağlık ve fitness takibi





Samsung, Galaxy Ring'i sürekli saat takmak istemeyenler için güçlü bir alternatif takip cihazı olarak öne sürüyor. Cihaz, kalp atış hızı, stres ve gece boyunca sıcaklık takibiyle birlikte döngü takibi de dahil olmak üzere, uyku takibi ve gün boyunca genel sağlık ve aktivite için en uygun olan bir dizi sağlık sensörünü bir araya getiriyor. Yüzük, Samsung Health uygulamasında yüksek ve düşük kalp atış hızı uyarılarının yanı sıra kalp atış hızınızı canlı olarak kontrol etme seçeneği de sunuyor. Ancak Ring kullanıcıları, Galaxy Watches'ta bulunan EKG kayıtları veya BIA sensörleri gibi araçlara erişemez ve ring, uyku apnesi belirtilerini tespit edemez.