Samsung Electronics'in yeni Galaxy S25 Serisi, Türkiye'de avantajlı kampanyayla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında eski telefonunu Galaxy S25, Galaxy S25+ veya Galaxy S25 Ultra ile değiştiren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda, aldıkları modele göre 5 bin ila 8 bin lira arasında ek destek fırsatından faydalanabilecek. Peki değişim ve hafıza yükseltme kampanyası ne zamana kadar geçerli?

1 /8 Samsung Electronics'in yeni Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25, Türkiye'deki kullanıcılarıyla özel kampanyayla buluşuyor. İşte Samsung Galaxy S25 serisi yeni kampanya detayları.

2 /8 Samsung Electronics'in yeni Galaxy S25 Serisi, Türkiye'de avantajlı kampanyayla satışa sunuluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, S25 Serisi ile Galaxy ürünleri içerisindeki en doğal ve bağlama duyarlı mobil deneyimleri sunuyor. Yapay zeka destekli gerçek yardımcılar olarak yeni bir standart belirleyen Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25, Türkiye'deki kullanıcılarıyla özel kampanyayla buluşuyor.

3 /8 Samsung Galaxy S25 serisi için kampanya tarihi ne zaman bitiyor? 'Değişim ve Hafıza Yükseltme' kampanyasıyla Galaxy S25 Serisindeki ürünler, cazip fiyat avantajının yanı sıra özel değişim ve hafıza yükseltme fırsatıyla sunuluyor. Samsung'un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanya, 9 Şubat'a kadar sürecek.

4 /8 Samsung Galaxy S25 serisi için kampanya nasıl? Kampanya kapsamında eski telefonunu Galaxy S25, Galaxy S25+ veya Galaxy S25 Ultra ile değiştiren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda, aldıkları modele göre 5 bin ila 8 bin lira arasında ek destek fırsatından faydalanabilecek.

5 /8 Samsung Galaxy hangi modeline hafıza yükseltme kampanyası var? Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra modellerinde ise hafıza yükseltme fırsatı bulunuyor. Galaxy S25 Ultra modelini satın alan tüketiciler, bu modeldeki 1 terabayt (TB) hafıza seçeneğini, 512 gigabayt (GB) ürün fiyatına alabilecek.

6 /8 512 GB hafıza seçeneğinde ise 256 GB ürün fiyatına alma imkanı bulunuyor. Tüketiciler, değişim veya hafıza yükseltme kampanyalarından dilediğini tercih edebilecek.

7 /8 Samsung Galaxy S25 Serisi modeli kampanya avantajları nedir? Samsung, Galaxy S25 Serisi modellerinin birlikte satın alımında da özel bir teklif sunuyor. Buna göre, seri içerisindeki 3 modelden herhangi birini satın alan tüketicilere, şeffaf kılıfta yüzde 50 indirim uygulanacak. Samsung mobil uygulaması üzerinden Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden birini satın alanlara 'Samsung EI-T5600 Siyah SmartTag 2 Akıllı Takip Cihazı' hediye edilecek.

