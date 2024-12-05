SGK erken emeklilik listesini duyurdu: Prim başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınız

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşullarda vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu haklardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, SGK’nın resmi duyurularını yakından takip ediyor. Sağlık sorunları, yıpranma payı, malulen emeklilik ve bazı özel düzenlemeler gibi şartlar, erken emeklilik fırsatlarını oluşturuyor. Kimlerin bu haklardan yararlanabileceği ve başvuru süreçleriyle ilgili detaylar haberimizde…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli durumlarda vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanıyor. Sağlık sorunları, yıpranma payı, malulen emeklilik ve özel düzenlemeler gibi nedenlerle emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Erken emeklilikle ilgili son dakika gelişmelerini takip eden vatandaşlar, bu düzenlemelerden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. SGK’nın sunduğu bu hakların detayları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgiler gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan SGK, bazı durumlarda erken emeklilik hakkı kazanılabileceğini resmen açıkladı. Peki, hangi durumlarda erken emeklilik hakkı oluşuyor? Bu noktada erken emekli olunabilecek alanlardan ikisi adeta belli oldu. Zira malulen emeklilik ve bazı mesleklerde çalışan kişiler için erken emekli olma hakkı bulunuyor.
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
Çalışan sigortalı kişilerin, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu, meslekteki iş gücünün en az yüzde 60'ını, kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az yüzde 60'ını ya da vazifelerini yapamayacak şekilde olmaları halinde, kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalılar malul olarak sayılıyor.
Ancak sigortalıların sağlık hizmeti sonuçlarından alınacak maluliyete ilişkin raporlar, kanuna göre malul sayılmaları için yeterli olmuyor. Sigortalı kişinin malul sayılabilmesi için çalışma gücünü ya da meslekteki iş gücünün en az 60'ının kurum sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekiyor.
Kurum sağlık kurulunca malul olarak sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için bazı şartları taşımaları gerekiyor. Söz konusu şartlardan bazıları aşağıda yer alıyor.
En az on yıldır sigortalı olunması ve toplam 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin ödenmesi gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece malul olunduğuna karar verildiyse, sigortalılık süresi şartı aranmaksızın, 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir.
Maluliyet sebebi ile sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmış olması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması gerekiyor.
Kuruma yazılı dilekçe ile başvurulması gerekiyor. Ayrıca diğer gereklilikler karşılandığında, malulen erken emeklilik hakkından faydalanılabiliyor.
MESLEĞE GÖRE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK tarafından açıklanan duyurulara göre, bazı mesleklerde erken emeklilik hakkı bulunuyor. Peki, SGK tarafından duyurulan hangi mesleklerde erken emeklilik hakkı bulunuyor? Söz konusu mesleklerden bazıları aşağıda yer alıyor.
5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde sayılan işyerlerinde ve işlerde çalışanlara kişilere, kanunda belirtilen ilave hizmet süresi (en çok 5 yıl) verilir. Bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere, yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indirilir. Ayrıca bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenmekte.
SGK tarafından duyurulan açıklamada, yer altı işlerinde çalışan kişiler için yukarıdaki süre sınırlarının uygulanmadığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilmesinin mümkün olduğu duyuruldu. Öte yandan TBMM üyeleri için yaştan indirim işleminin fhz süresinin tamamı üzerinden yapıldığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında, Jandarma Genel Komutanlığında ve polis mesleğinde Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan kişilerin fiili hizmet süresi zammı almaya müstehak kişilerin, her 360 gün sigortalı hizmetlerine tam 90 gün eklendiği belirtildi.
Ancak SGK tarafından açıklanan duyuruda, diğer sigortalıların fiili hizmet süresi zammı alabilecekleri sürelerin kanunda belirtilen işlerde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartlarını sağlayıp sağlamadığı değerlendirilerek tespit edildiği duyuruldu.
Not: Erken emeklilik kapsamında oluşabilecek tüm haklar ve daha detaylı bilgi için SGK ile iletişime geçilmesi gerekir.