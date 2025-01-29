2025 yılının başlamasıyla birlikte otomobil bayileri, sıfır araç fiyatlarına %3 ila %7 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bu artışlar, model ve donanım seviyelerine göre farklılık gösterirken, araç fiyatlarında 20 bin TL ile 50 bin TL arasında yükseliş kaydedildi. Tüm bu fiyat artışlarına rağmen, sıfır otomobil sahibi olmayı düşünenler için 1 milyon TL’nin altında kalan seçenekler hala mevcut. Özellikle giriş seviyesi kompakt otomobiller ve belirli modellerde sunulan kampanyalar, yeni araç alacaklar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.