İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyat edilen TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durum merak ediliyor. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama yapıldı. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl, hastalığı ne iyileşti mi? Hastaneden çıktı mı? İşte ayrıntılar...
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta kalp aort damarını yırtılması ve kalp krizi ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Önder hakkında hastaneden yeni bir açıklama geldi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIĞI NASIL?
Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ‘Şu an hastamızın tansiyonu normal. Fakat hastamızın şuuru şu an kapalı. Nörolojik çalışmaları devam ediyor. Nörolojik açıdan endişelendiriyor. Ciddi zamana ihtiyacımız var. Uyutma süresi 10 ile 40 gün, hocalarımızla birlikte vereceğimiz karardır.’ dedi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER SON DURUM
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı...
"Hemodinamik olarak iyi stabilite yakaladık. Kalp olarak kısmi iyileşme var. Kalp yönünden beklediğimiz gibi gidiyor. Birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyi. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Göğüs kapalı, tekrar ameliyat durumu yok. Aort yırtılması tekrar söz konusu değil. Bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Ancak günlük açıklamalar yapabiliriz."
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da doğan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşındadır. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.
Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.
HASTANE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Selahaddin Muhammed Bahaddin, CHP ve AK Parti heyetleri, Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt eski Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yazar İhsan Eliaçık, sanatçı Yılmaz Erdoğan ve yönetmen Sinan Çetin, hastaneye ziyarette bulundu.