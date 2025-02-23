Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki Sivas, Amasya, Bayburt, Gümüşhane’de okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi okul yok mu Valilik açıklaması geldi mi?
Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Öğrenci ve veli 24 Şubat 2025 Pazartesi (Yarın) okullar tatil edili edilmediği araştırıyor. Peki Sivas, Amasya, Bayburt, Gümüşhane’de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Sivas’ta okullar tatil mi?
Sivas Valiliği, kar yağışı nedeniyle 24 Şubat tarihlerinde il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyur yayınlamadı.
Amasya’da yarın okullar tatil mi?
Pazartesi günü Amasya’da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 24 Şubat yarın okul tatiline ilişkin Amasya Valiliğinden bir açıklama gelmedi.
Bayburt’ta okullar tatil mi?
Bayburt’ta 24 Şubat Pazartesi yarın için kar tatiline ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi.
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
Gümüşhane Valiliği 24 Şubat Pazartesi gününe ilişkin tatil duyurusu yapmadı.