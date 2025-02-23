Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 23-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Öğrenci ve veli 24 Şubat 2025 Pazartesi (Yarın) okullar tatil edili edilmediği araştırıyor. Peki Sivas, Amasya, Bayburt, Gümüşhane’de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?