Şok aktüel ürünler 14 Mayıs kataloğu: Üçlü valiz seti, pike, sinek öldürücü raket, oyuncak çeşitleri geliyor

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 14 Mayıs Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında üçlü valiz seti, pike, sinek öldürücü raket, oyuncak çeşitleri geliyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 14 Mayıs ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 14 Mayıs 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Tek Kişilik Pike 299 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 149 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL, Koltuk Örtüsü 149 TL, Klimalı Yastık 199 TL, Kadın Pijama Takımı 349 TL, Kadın / Erkek Terlik 129 TL, Fon Perde 249 TL

3 /6 Güneşlik 199 TL, Örme Perde 199 TL, Piknik Hasırı 299 TL, Büyük Boy Valiz Kılıfı 199 TL, Orta Boy Valiz Kılıfı 179 TL, Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL, ABS Büyük Boy Valiz 799 TL, ABS Orta Boy Valiz 699 TL,

4 /6 Sinek Öldürücü Raket 119 TL, Petrix Soğuk Buharlı Usb Fan 399 TL, Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL, Asonic Pro Led Işıklı Sinek Öldürücü 219 TL, Tek Kanat Sineklik 50 TL, Çift Kanat Sineklik 59,95 TL, Ledolet Kamp Lambası 169 TL, Off-Road Araç 799 TL, Uzaktan Kumandalı Ekskavatör 599 TL,

5 /6 Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu 399 TL, Pilli Hareketli Dinazor 199 TL, Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, Dino İtfaiye Araçları 129 TL, Cupcake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL, Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL, Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL, Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL, Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,

