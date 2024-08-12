ŞOK Kırtasiye ürünleri kataloğu 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde merak konusu. Şok market, okula dönüş kampanyasıyla kırtasiye ve okul malzemelerini içeren özel ürüler listesi kataloğunu yayınladı. 14 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar sürecek bu Şok indirim kampanyası, hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldüreceğe benziyor. İşte Şok 14 Ağustos 30 Eylül 2024 aktüel kataloğu ürünleri görsel detayları şöyle:

1 / 14 ŞOK market hafta sonu indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 14 Ağustos Çarşamba günü, birbirinden cazip ürünler sizleri bekliyor. İşte ŞOK okul ve kırtasiye ürünleri kataloğu.

2 / 14 Şok 14 Ağustos 2024 kataloğunun yayınlanmasıyla birlikte Şok aktüel kırtasiye ve okul malzemeleri indirimleri ne belli oldu. Ayaklı yazı tahtası 599 TL, A4 40 yapraklı çizgili kareli okul defteri 19,95 TL, desenli sırt çantası 449 TL'den başlayan fiyatlarla ŞOK'a geliyor.

3 / 14 Tahta Silgisi: 14,95 TL Ahşap Satranç Takımı: 149 TL Oyun Hamuru 4’lü Set: 49,95 TL Eva Yazı Panosu: 39,95 TL Lol Puzzle Çeşitleri: 39,95 TL Lol Hafıza Oyunu Çeşitleri: 49,95 TL

4 / 14 Epson Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 5.299 TL (2 yıl garantili) Everest Dijital Yazı Tahtası: 99,95 TL (2 yıl garantili) Everest Kablosuz Klavye Mouse Set: 379 TL Asonic Bluetooth Kulaklık: 399 TL Kablosuz Mouse: 139 TL S-Link USB Çoklayıcı: 159 TL Baseus Bowie E16 True Wireless Kulaklık: 499 TL Çift yönlü kullanım ayaklı Yazı Tahtası: 599 TL

5 / 14 Desneli Sırt Çantası: 449 TL Okul Çantası: 349 TL Beslenme Çantası: 110 TL Çift Gözlü Kalem Çantası: 99,95 TL Anaokulu Çantası: 249 TL Mor-yeşil Sırt Çantası: 449 TL Spor Sırt Çantası: 279 TL Peluş Kalem Çantası: 99,95 TL Çift Gözlü Fermuarlı Kalem Çantası: 69,95 TL

6 / 14 Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri (650 gr): 159 TL (280 TL yerine) Dardanel Eko Ton Balığı (2×140 gr): 94 TL (145 TL yerine) Tamek İce Tea İçecek (6×200 ml): 60 TL (89 TL yerine) Komili Islak Mendil (2×90 adet): 39 TL (69 TL yerine) Şok 14 Ağustos 30 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu ürünleri görsel detayları şöyle:





7 / 14 İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 30 Eylül 2024

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