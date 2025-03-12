ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 12 Mart Çarşamba günü saç kurutma makinesi, dikey şarlı süpürge, duvar tipi klima, ütü masası gibi ürünler geliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 12 Mart indirimli ürünler listesi.

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

2 /6 Sinbo 4075 Tıraş Makinesi - 299 TL Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL Silver Crest SC-2454 Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi - 199 TL Carino Terra Ütü Masası - 599 TL Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.499 TL Plastik Ceket Askısı 2’li - 59,95 TL Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL Halı Kaydırmaz - 59,95 TL

3 /6 Dyson Supersonic 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi Fuşya - 13.999 TL Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge - 26.999 TL Baymak Elegant Prime 12 12000 BTU Inverter Klima - 25.999 TL Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 Btu A++ Duvar Tipi Klima - 33.999 TL Samsung RT47CG6636WW Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.499 TL Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi - 17.099 TL

4 /6 Teleskopik Saplı Cam Mopu - 79,95 TL Sıvı Sabunluk - 199 TL Hazneli Sprey El Mopu - 119 TL Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) - 79,90 TL Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 109 TL Mis Tel Peyniri Tam Yağlı - 72,50 TL

5 /6 Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri - 195 TL Mis Lor Peyniri - 35,50 TL Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak - 61,90 TL Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir - 169 TL Mis Pastörize Süt - 34,50 TL Uno Anadolu Kepekli Ekmek - 22 TL Sana Klasik Margarin - 79,90 TL Aytaç Dana Sosis - 70 TL Çubuk Salatalık Turşusu - 99 TL Milka Oreo - 99 TL Amigo Kızarmış Yer Fıstığı - 22,90 TL